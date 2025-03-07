Восемь человек пострадали при обрушении трибуны в передвижном цирке «Скиф», который приехал с гастролями из Санкт-Петербурга в город Нефтегорск Самарской области, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

МЧС получило информацию о ЧП в 18:05 по местному времени (17:05 мск). Спасатели установили, что было обрушено шесть рядов, на которых находилось ориентировочно 20 человек.

По данным ведомства, среди пострадавших четыре ребенка — девочки 2011, 2017 и 2021 года рождения, а также мальчик 2016 года рождения. В Минздраве уточнили, что больницу доставили трех человек, самостоятельно к врачам обратились пятеро. Медики оценивают их состояние как легкой тяжести.

Телеграм-канал Shot утверждает, что инцидент произошел перед началом шоу, на которое пришло около 350 человек. 7 марта «Скиф» должен был выступить в Нефтегорске с первым представлением. Всего их запланировано три.

Очевидцы рассказали, что они услышали громкий треск после того, как все зрители заняли свои места, после чего трибуны с седьмого по восьмой ряд обвалились. Некоторые упали с высоты около трех метров. По словам собеседников Shot, у пострадавших подозрения на переломы и сотрясение.

Администратор цирка в разговоре с 78.ru подтвердил факт обрушения, но заявил, что подробности ему неизвестны. Обстоятельства инцидента выясняются.

По факту происшествия региональный СК организовал проверку и возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК).