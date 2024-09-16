Восемь человек ранены при утреннем обстреле Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии — у нее травмы рук и ног, у остальных пострадавших ранения средней тяжести. Всех их госпитализировали.

В результате прямых попаданий загорелись частный дом и 15 автомобилей. Открытое горение потушили.

Гладков рассказал, что приехал по одному из адресов, где полностью сгорел частный дом. Никто из жильцов не пострадал, поскольку они вовремя услышали сирену и укрылись в ванной, а когда началось возгорание, на помощь пришли соседи.

Всего, по словам Гладкова, из-за обстрела были повреждены стекла в 21 многоквартирном доме. На территории четырех частных домов выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также был поврежден газопровод.

Местные телеграм-каналы публикуют кадры момента прилетов и последствий атаки на город.

«Услышали гром, пошел дым черный. Посмотрели в окно. Увидели, что горит машина соседняя, газелька. Моя стояла прям рядом. Выбило стекло, машину отогнали, стекла убрали», — рассказал «Белгород-медиа» один из местных жителей.

Другой собеседник канала поделился, что у него в результате обстрела выбило стекла на балконе.

Ракетную опасность в Белгороде утром 16 сентября объявили за несколько минут до обстрела — около 6:30. Режим действовал 15 минут.

Помимо самого Белгорода, обстрелу за прошедшие сутки подверглась и Белгородская область. В поселке Разумное ранен мирный житель — его госпитализировали с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья. Были повреждены здание промышленного предприятия, социальный объект и автомобиль.

В поселке Дубовое повреждены многоквартирный и частный дома, гараж и забор. Осколками посечены четыре автомобиля.

В селе Байцуры Борисовского района вследствие атаки дрона-камикадзе повреждена крыша частного дома, В селе Козинка в результате обстрела сгорели пять частных домов и две хозпостройки. Также повреждения есть в Шебекинском городском округе. В частности, в селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника произошли пожары — огнем полностью были уничтожены девять хозпостроек и частный дом.