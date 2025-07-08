Во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре на севере Москвы произошло возгорание восьми автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

«Пожар бы оперативно ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали восемь человек и две единицы техники.

Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что сначала взорвалась одна из машин, а затем огонь перекинулся и на другие.

По данным SHOT, причиной стало короткое замыкание в «Форде таурус». При этом источник РИА Новости в экстренных службах отмечает, что причиной возгорания мог стать поджог.

Позже очевидцы рассказали РБК, что пожар начался, когда пожилой владелец одной из машин самостоятельно ее ремонтировал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что сигнал о возгорании автомобиля также поступил в полицию.

«Сотрудники выехали на место для охраны общественного порядка», — отметили в ведомстве.