Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края вынес приговор восьми участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью 2023 года. Их приговорили к срокам от семи до восьми лет лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фигуранты признаны виновными по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ), а также о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

Как уточнили в суде, приговор оглашен в отношении Адиля Абдуллаева, Будуна Будунова, Гамзата Гамзатова, Курбана Ибрагимова, Магомеда Ирбейнова, Гасан-Гусейна Магомедова, Магомеда Омолаева и Мухомадрасула Шахбаева.

Все подсудимые признаны виновными и получили по семь лет колонии общего режима, Ибрагимов приговорен к восьми годам колонии общего режима.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, они выкрикивали антисемитские лозунги и проверяли паспорта у пассажиров. Позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 30 человек, включая полицейских.

По данным прокуратуры Краснодарского края, ущерб от беспорядков в аэропорту оценивается в 24 млн рублей.