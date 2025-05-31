В Приморском крае суд рассмотрит дело против восьми врачей частной клиники, которых обвиняют в торговле детьми с последующим незаконным вывозом за границу (п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), сообщает региональная прокуратура. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2018—2020 годах медработники оформляли фальшивые документы, в которых ложно говорилось о «бесплодии покупателей и генетических родителей».

«Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу», — заявили в прокуратуре.

В результате действий обвиняемых были проданы 13 детей, за них в общей сложности врачи получили более 53 млн рублей, добавили в ведомстве.

Фигуранты дела были задержаны сотрудниками ФСБ, дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владивостока.

В декабре 2024 года в эфире передачи Андрея Малахова «Малахов» была затронута история Надежды Фратти, которая в 1990-х вывезла в Италию больше 1,2 тыс. детей. Одна из участниц программы, юрист Марина Масленникова заявила, что организации, которые торгуют младенцами, до сих пор существуют в России, но официально их нет.

«Буквально вчера мы проводили анализ всей документации, которая существует на итальянских сайтах, и 15 тысяч евро — это стартовая цена [за ребенка]», — заявила она.

По словам Масленниковой, в Курске, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Севастополе, Иркутске и Перми до сих пор работают «филиалы итальянских агентств, которые продают детей», ссылаясь на документы с итальянских сайтов.

После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений СК России в Приморье, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях доложить ему о случаях продажи детей за рубеж.