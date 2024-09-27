В поселке Дубовое Белгородского района украинский беспилотник сдетонировал в квартире жилого дома. В результате пострадали восьмилетняя девочка и ее мама, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщина получила резаную рану лица. Медицинскую помощь ей оказали на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась. Восьмилетнюю девочку с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти доставили в областную клиническую больницу.

Гладков уточнил, что повреждена одна квартира многоквартирного дома. Также осколками посечены семь легковых автомобилей.

Также атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглось село Ржевка Шебекинского городского округа. В результате были повреждены два хранилища зерна, здание весовой, административное здание и дорожное полотно на территории сельхозпредприятия. Пострадали колеса, кузов и кабина КамАЗа.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Помимо Дубового и Ржевки, 27 сентября были атакованы два движущихся автомобиля в селе Петровка. Водитель одного из транспортных средств получил ранения, медицинская помощь ему была оказана на месте — от госпитализации он отказался. Одна машина полностью сгорела, вторая — повреждена.

На въезде в село Ясные Зори дрон атаковал движущийся автобус — повреждены крыша и остекление в задней части транспортного средства. В поселке Малиновка в результате атаки выбило окна в гараже и повредило ограждение на территории частного дома.

Также ВСУ атаковали автобус с помощью БПЛА недалеко от села Ясные Зори Белгородского района, заявил Гладков. В результате были ранены два местных жителя. Одного из них госпитализировали с множественными осколочными ранениями руки и обеих ног, второго — с ожогами лица, множественными осколочными ранениями головы и переломом плеча.