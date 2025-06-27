Иран сохранит роль главного возможного противника для Израиля в ближайшем будущем, так как в настоящий момент на Ближнем Востоке не просматривается новых угроз для страны. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров.

«Например, Саудовская Аравия, несмотря на планы по развитию мирной ядерной программы, не рассматривается как немедленная угроза — особенно с учетом стремления элит двух стран к нормализации отношений и возможных гарантий со стороны США», — пояснил эксперт.

По словам Бочарова, Тегеран продолжит играть роль главной угрозы для Израиля, который будет придерживаться стратегии упреждающих ударов. Эксперт отметил, что руководство страны будет прилагать усилия для того, что Израиль и дальше оставался единственной ядерной державой в регионе.

Он также напомнил, что Израиль исходит из того, что считает своей обязанностью купировать угрозы на этапе формирования при наличии такого варианта действий. Бочаров оценил как «умеренно высокую» вероятность того, что иранское руководство занималось созданием потенциала для производства ядерного оружия и добавил, что после начала вооруженного столкновения эта вероятность существенно увеличилась.

В частности, он обратил внимание на угасание веры иранского руководства в возможность мирного урегулирования после нанесения ударов по стране как со стороны Израиля, так и со стороны США. Помимо этого, он предположил, что власти Ирана могли утвердиться во мнении, что могут рассчитывать лишь на собственные силы.

«Ни международные организации, ни стратегические партнеры Ирана не стали обеспечивать его защиту, на что он, по всей видимости, и не рассчитывал», — сказал эксперт.