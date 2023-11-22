Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Это следует из ведомственной базы розыска.

В базе данных МВД сказано, что Ахмедов «разыскивается по статье УК РФ». О какой именно статье идет речь, не уточняется.

По данным ТАСС и РИА Новости, которые ссылаются на источник в силовых структурах региона, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК) за участие в боевых действиях на стороне Украины. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное заключение.

Ахмедов ранее был главным тренером сборной Дагестана по кикбоксингу в разделе фул-контакт. Он воспитал 16 чемпионов мира, среди его учеников — известные российские спортсмены Башир Таждинов, Раджаб Алиев, Магомед Саидов и другие.

На Украине Ахмедов живет с 2017 года. В интервью украинской службе «Радио Свобода»* в октябре 2022 года он говорил, что после начала вооруженных действий в феврале прошлого года записался в добровольческий батальон «Хорт».

В октябре 2022 года был создан воюющий на стороне Украины дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля, командиром которого стал Магомед Сайпулаев, а Ахмедов был назначен его заместителем.

В интервью «Радио Свобода»* в октябре 2022 года Ахмедов говорил, что в Дагестане у него остались сыновья и мать.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов