За последние 28 дней количество выявленных в мире случаев заболевания COVID-19 оказалось на 52% выше показателя за предыдущий месяц, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем отчете.

Из него следует, что с 20 ноября по 17 декабря 2023 года прирост заболеваемости коронавирусом в мире составил 850 тысяч новых случаев, а смертность от этой болезни превысила 3 тысячи случаев, сократившись на 8% месяц к месяцу.

С середины ноября по 10 декабря были госпитализированы свыше 118 тысяч пациентов с COVID-19, из них 1,6 тысячи помещены в отделения интенсивной терапии.

При этом ВОЗ указывает, что представленный ею отчет нельзя считать отражением реальной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в мире, поскольку сведениями о выявленных случаях заражения организации передали лишь 105 стран, а о смертности — только 50.

Наибольший прирост новых регистрируемых случаев заболевания COVID-19 среди регионов — на 388% — зафиксирован в Азии, второе место по этому показателю с колоссальным отрывом занимает Африка (77%).

Среди отдельных стран больше всего — на 130% — заболеваемость коронавирусом выросла в России, где за указанный период было выявлено 279 359 новых случаев заражения. На второй строчке оказался Сингапур (120 898 случаев, +86%), на третьей — Польша (39 828 случаев, +82%).

В общей сложности по миру на 17 декабря зарегистрировано свыше 722 млн диагностированных случаев заболевания COVID-19 и почти 7 млн смертельных исходов среди пациентов с этой болезнью.

Еще в ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на правительственном часе в Госдуме, заявила о начале новой волны эпидемии коронавируса, которая, по ее словам, будет «более высокой», чем сентябрьская. По словам главного санитарного врача России, 30% от общего числа выявляемых случаев заболевания по стране приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.