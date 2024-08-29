По сравнению с 2014 годом подростки стали меньше пользоваться презервативами, следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), содержание которого пересказывает РБК.

Речь идет об исследовании «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC), которое ВОЗ проводит каждые четыре года методом опроса 15-летних подростков в 42 странах Европы, Центральной Азии и Канаде.

В докладе говорится, что к 15 годам в сексуальный контакт уже вступали каждый пятый мальчик и каждая седьмая девочка. Для сравнения: в 2018 году такой ответ давал каждый четвертый мальчик. Авторы исследования считают, что поведение подростков изменилось на фоне пандемии коронавируса, когда во многих странах вводились локдауны с изоляцией.

Самая высокая доля 15-летних мальчиков, уже занимавшихся сексом, зафиксирована в Болгарии (36%), девочек — в Гренландии (49%). Из вовлеченных в исследование стран СНГ наиболее низкие показатели подростковой сексуальной активности — в Армении (0% девочек), Киргизии (1% девочек) и Казахстане (2% девочек).

Самым популярным средством контрацепции среди подростков являются презервативы — об их использовании сообщили 61% мальчиков и 57% девочек. При этом 30% мальчиков и 31% девочек утверждают, что при своем последнем половом акте не пользовались ни презервативами, ни противозачаточными таблетками. По сравнению с 2014 годом исследователи обратили внимание на уменьшение доли подростков, пользующихся презервативами, — на 9 процентных пунктов среди мальчиков и на 6 процентных пунктов среди девочек.

Авторы исследования отмечают, что мальчики из семей с более высоким социально-экономическим положением чаще имеют сексуальные контакты и активнее используют при этом презервативы. По оценке ВОЗ, результаты опроса выявили «значительные пробелы» в сексуальном образовании подростков, особенно в части их информирования о защищенном сексе и контрацепции.

В России опрос HSBC не проводился. В 2019 году главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин утверждал, что большинство жителей страны начинают половую жизнь в 16-17 лет.

Заведующая вторым гинекологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова, президент Ассоциации детских и подростковых гинекологов России Елена Уварова заявила РБК, что презервативами пользуются «абсолютное большинство» сексуально активных российских подростков.

В 2022 году в России резко вырос спрос на презервативы, но эксперты объясняли это стремлением россиян запастись импортными товарами на фоне угрозы санкций. В 2019 году продажи презервативов в стране, наоборот, падали, и медики связывали с этим рост распространения ВИЧ в российских регионах.