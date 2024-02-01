Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2050 году заболеваемость раком в мире вырастет более чем на 75%. Если в 2022 году число новых пациентов с онкологией доходило до показателя в 20 млн, то через четверть века число онкобольных в год увеличится до 35 млн, передает The Guardian.

По данным подразделения Международного агентства по изучению рака (МАИР), являющимся подразделением ВОЗ, число людей с онкологией постоянно растет. В 2012 году фиксировалось 14,1 млн новых случаев заболевания во всем мире. Спустя десять лет этот показатель достиг отметки в 20 млн. Научно-исследовательская организация считает, что к 2050 году в мире будет зарегистрировано более 35 млн новых случаев заболевания раком, что на 77% больше, чем в 2022 году.

Кроме того, почти вдвое вырастет и число умерших от онкологии. Если в 2012 году фиксировали 8,2 млн смертей от рака, то к 2050 году этот показатель может превысить 18 млн человек.

Среди ключевых факторов роста заболеваемости названы табак, алкоголь, ожирение, а также старение и рост населения.

Также, согласно прогнозам МАИР, в странах с высокими доходами в 2050 году будет зарегистрировано порядка 4,8 млн новых случаев заболевания раком. При этом в государствах с более низкими доходами будет наблюдаться самый большой рост числа больных онкологией.

«Воздействие этого роста не будет ощущаться равномерно по странам. Те, у кого меньше всего ресурсов для борьбы с онкологией, будут нести на себе основную тяжесть глобального бремени рака», — отметил глава отдела надзора за раком МАИР Фредди Брэй.

По данным на 2022 год, наиболее часто диагностируемым видом онкологии у мужчин считается рак легких. У женщин чаще фиксировался рак молочной железы, который также был основной причиной смертности от онкологических болезней в 2022 году.