Индукционные плиты из-за исходящего от них электромагнитного излучения могут влиять на самочувствие людей, а также вызывать сбои в работе кардиостимуляторов и других медицинских устройств. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Эксперт пояснил, что поверхность индукционных плит не нагревается и это делает их более безопасными по сравнению с газовыми или электрическими плитами, так как снижается риск ожогов. Однако, по его словам, как и любое электрическое устройство, индукционные плиты представляют определенные риски.

Он объяснил, что основным риском является воздействие электромагнитного излучения, которое при долгой работе плиты может вызывать у человека головные боли, усталость и раздражительность.

«В некоторых случаях длительное воздействие электромагнитного излучения может привести к более серьезным проблемам со здоровьем, таким как нарушение сна и снижение иммунитета», — добавил Юрасов.

Также эксперт отметил, что, как показывают исследования, электромагнитные поля, генерируемые индукционными плитами, могут влиять на работу кардиостимуляторов и других медицинских устройств. Подобные сбои могут быть чреваты последствиями для человека и даже создать угрозу его жизни, полагает профессор. В этом случае Юрасов рекомендовал людям с кардиостимуляторами ограничить нахождение рядом с индукционными плитами.