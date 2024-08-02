В списке россиян, которые были отправлены на Запад в рамках прошедшего 1 августа обмена заключенными, ожидаемо оказались пожилые люди и люди с тяжелыми заболеваниями. Такое мнение член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева высказала в программе RTVI «Что это было».

«Я думаю, что такой список, изначально он уже пришел с другой стороны, потом его согласовывали. Возможно, там даже список был шире, но кто-то из людей, которые находятся у нас в заключении, отказался. Мы сейчас можем предположить. Потому что по поводу [бывшего муниципального депутата] Алексея Горинова такие слухи ходят. Как это было на самом деле, только он может сказать», — сказала Меркачева.

По мнению правозащитницы, можно было «примерно предположить», какие люди попадут в список на обмен. «Я в первую очередь говорю о тех, кто тяжело болен», — отметила Меркачева.

«Совершенно естественно» было предположить, что в обменном списке окажется оппозиционер Владимир Кара-Мурза*, продолжила собеседница RTVI. У него есть иностранное гражданство и «по его поводу очень много обращений было со стороны иностранных государств», пояснила она.

«Что касается Саши Скочиленко — возможно, это неожиданно, потому что каких-то идей по поводу того, чтобы эмигрировать, она никогда не высказывала. Обычная художница, которая живет в регионе. Но, с учетом ее заболевания тяжелого, было совершенно естественно, что, наверное, она вообще согласилась бы на любой вариант, только чтобы не находиться в заключении», — считает Меркачева.

Кроме того, она обратила внимание на то, что сопредседатель правозащитного центра «Мемориал»** Олег Орлов* — пожилой человек с неидеальным здоровьем.

«Поэтому, на мой взгляд, увидеть там (в списке на обмен. — Прим. RTVI) фамилии людей немолодых, либо же людей, у которых есть тяжелые недуги, было в принципе достаточно ожидаемо», — заключила Меркачева.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России