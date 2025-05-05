Количество погибших в результате взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве увеличилось до трех, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Три человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Москве. Все погибшие находились в соседней квартире, где произошел взрыв», — сказал собеседник агентства.

Вечером 4 мая на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв, в результате которого загорелись две квартиры и обрушились перекрытия.

Источник ТАСС добавил, что все погибшие проживали в квартире, где произошел взрыв.

«Все погибшие в результате ЧП в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева проживали в квартире, где произошел взрыв. Это семья, выжил только ребенок», — сказал он.

В МЧС накануне сообщили о двух погибших и шести пострадавших. По данным московского Депздрава, пострадали пять человек, среди которых двое детей. В ведомстве отметили, что состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, состояние остальных пострадавших — средней степени тяжести.

При этом РИА Новости писало о 13 пострадавших и уточняло, что тела погибших сняли с окон.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источники ТАСС сообщили, что, предварительно, причиной взрыва в жилом доме стала утечка бытового газа.