Из-под завалов после взрыва и пожара в доме на улице Генерала Тюленева извлекли тело женщины, ранее включенной в число жертв ЧП, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Из-под завалов, действительно, извлекли тело женщины. По уточненной информации, эту погибшую обнаружили накануне, а сегодня завершили работу по извлечению тела. Таким образом, общее число погибших — три человека», — сказал собеседник агентства.

По данным оперативных служб, все погибшие — члены одной семьи, проживавшие в квартире, где произошел взрыв. Квартира находилась в их собственности.

Об увеличении количества жертв ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Взрыв в доме на улице Генерала Тюленева произошел вечером 4 мая. Загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, между ними обрушились перекрытия. Телеграм-канал Shot писал, что очаг возгорания находился между кухней и прихожей в квартире на девятом этаже. Пожарные и очевидцы предполагали, что в квартире могли находиться газовые баллоны. Жильцы в момент происшествия были в комнате и оказались заблокированы из-за начавшегося пожара.

Жительница одной из квартир рассказывала Shot, что взрыв был настолько мощным, что волной выбило железную дверь в квартире напротив.

«Я выскакиваю в коридор, а так как после бомбежки. Входная железная дверь, она лежит на полу выдранная прямо с кусками бетона. Я выхожу на лестницу и вижу, что у всех квартир выбиты двери, лифт вырван просто с мясом и в квартире напротив начинается пожар», — добавила собеседница телеграм-канала.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.