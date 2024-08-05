На неделе с 5 по 11 августа в Москве ожидается теплая погода в пределах 24—26 градусов тепла, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с «NEWS.ru».

По его словам, после небольшого похолодания в конце июля в столицу снова «возвращается лето» и теплая погода.

«В начале недели ожидается 24—26 градусов. То есть мы потихонечку возвращаемся в лето, не быстро, не гигантскими шагами. И вся неделя будет теплой и достаточно комфортной», — поделился Шувалов.

В то же время он не исключил возможные кратковременные дожди, которые при этом не повлияют на высокие температурные показатели.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале отметил, что в начале недели в Москве и по области будут дожди, местами ожидаются грозы. По его прогнозу, из-за облачности в понедельник и вторник в столице температурные показатели «совсем чуть-чуть не дотянутся до климатической нормы».

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин ранее говорил, что весь август в Москве будет погожим, и температура удержится где-то на 2-4 градуса выше климатической нормы — на уровне 21-26 градусов тепла в дневное время.