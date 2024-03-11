Метеорологическая весна начнется в Москве 15 марта, однако впереди еще прогнозируются возвраты холодов. Об этом в телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Со вторника до пятницы включительно инициатива в атмосфере Центральной России будет принадлежать антициклону, благодаря чему из-за облаков станет чаще выглядывать солнце, обойдется без осадков. Температурный фон в среднем по ночам составит минимум — до -3…-8, днем с постепенным повышением к концу недели до +2…+7», — отметил метеоролог.

Тишковец пояснил, что метеорологическая весна представляет собой устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений. По его словам, она может наступить уже в пятницу, 15 марта.

При этом синоптик предупредил, что весна «еще ни раз будет пробуксовывать — впереди еще прогнозируются весенние возвраты холодов с арктическими вторжениями и снежными зарядами».

«Снежный покров в столице полностью сойдет лишь к середине апреля», — добавил Тишковец.

По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве ожидается переменная облачность и до 3 градусов тепла. Днем температура воздуха в столице составит от +1 до +3 градусов, в ночь на вторник может опуститься до -5 градусов.

В Московской области в понедельник температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, ночью может опуститься до -8 градусов.