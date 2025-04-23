Археологи нашли первое вещественное доказательство сражений римских гладиаторов со львами. Открытие сделали британские ученые, которые исследовали останки обезглавленного гладиатора, погибшего в IV веке нашей эры, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

Бои гладиаторов в Древнем Риме неизменно привлекали широкое внимание публики, а в наши дни вызывают интерес со стороны ученых. Подобные представления хорошо задокументированы в письменных источниках, схватки гладиаторов друг с другом запечатлены на древних изображениях, как и сражения гладиаторов с дикими животными, такими как львы или медведи. Ученым доступны для исследования и археологические артефакты — по костным останкам, найденным, к примеру на кладбище гладиаторов римской эпохи в Великобритании, специалисты выявили следы травм, нанесенных гладиаторами друг другу. Однако вещественных доказательств схваток гладиаторов с хищными животными до сих пор найдено не было.

Ученые под руководством Тима Томпсона из Ирландского национального университета в Мейнуте впервые описали травмы, полученные гладиатором, похороненным в IV веке нашей эры в городе Эборакум в Британии, на месте которого позднее возник город Йорк.

Скелет обнаружили в ходе раскопок на древнем кладбище, где были похоронены, в основном, молодые мужчины c травмами, характерными для гладиаторских боев. Человек, который стал объектом исследования, был захоронен с двумя другими людьми, лежа на спине. Помимо человеческих костей в могиле обнаружили кости лошади, возможно, из более древнего захоронения. Эксперты установили, что гладиатор был обезглавлен ударом между вторым и третьим шейным позвонком, голова была помещена в нужное анатомическое положение. «Еще одна прижизненная травма присутствовала в виде серии небольших углублений на обеих сторонах таза близко к подвздошной кости и позвоночнику», — говорится в исследовании.

Создав трехмерную модель повреждений таза, ученые сравнили их характер с типичными травмами, наносимыми различными хищниками. «Мы предполагаем, на основе археологических, медицинских и криминалистических данных, что травмы были нанесены крупным кошачьим, например львом. Их расположение только на тазе указывает на то, что они не были следствием атаки, как таковой, а результатом обгладывания в момент наступления смерти, — говорится в исследовании. —Таким образом, мы представили первое найденное в Европе вещественное свидетельство боев гладиаторов с животными в Римский период». Обезглавливание, считают они, было произведено либо для избавления раненного гладиатора от мук, либо по требованию зрителей.

«Возможно, мы никогда не узнаем, что заставило этого мужчину оказаться на арене, где, как мы считаем, он сражался на потеху зрителям. Но важно то, что это первое остеоархеологическое свидетельство подобной битвы гладиатора, найденное так далеко от Римского Колизея, который считался стадионом Уэмбли для таких сражений», — считает Дэвид Дженингс, директор йоркского археологического общества York Archaeology, не участвовавший в исследовании.