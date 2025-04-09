Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» одержали победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступая с разницей в три шайбы за минуту до конца третьего периода. Игра прошла в Далласе и завершилась со счетом 6:5 ОТ (0:2, 0:1, 5:2, 1:0) в пользу гостей, сообщает пресс-служба НХЛ.

«„Кэнакс“, которые могли вылететь из борьбы за Кубок Стэнли из-за поражения в основное время, стали первой командой в истории НХЛ, отыгравшей отставание в три гола на последней минуте основного времени», — говорится в сообщении.

За 59 секунд до конца «Кэнакс» уступали 2:5, однако смогли перевести матч в овертайм благодаря голу Аату Рятю и дублю Пиуса Зутера, который оформил две шайбы с разницей в несколько секунд. Победу «Ванкуверу» принес нападающий Кифер Шервуд, забивший победную шайбу в дополнительное время.

Как пишет РБК, победа в Далласе позволила «Кэнакс» набрать 85 очков и сохранить шансы на плей-офф. Команде из Канады не хватает шести очков до зоны wild card.

Предыдущий рекорд принадлежал команде «Монреаль Канадиенс» в 2014 году. Монреальцы отыгрались с 1:4 за 3 минуты 22 секунды и победили «Оттава Сенаторз» в овертайме — 5:4.