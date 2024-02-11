Правительство Астраханской области доработает вопрос наказания за подкармливание бездомных животных. Об этом сообщила местная телерадиокомпании «Лотос» со ссылкой на замглавы правительства региона Викторию Гурьянову.

Чиновница сообщила на пресс-конференции, что уже в апреле в Астрахани планируют приступить к созданию пунктов временного содержания безнадзорных собак в рамках реализации нового закона о гуманной эвтаназии животных.

«Что мы создадим сейчас? Мы создадим пункты временного содержания. Рассказываю цепочку: собака изымается из среды обитания, ее везут в пункт временного содержания, где любая особь свыше 40 см, очень грубо говорю, подлежит умерщвлению. 15 дней содержится. Дается почему 15 дней? Вдруг объявится хозяин», − отметила зампредседателя правительства области.

Также будет доработан вопрос наказания за кормление безнадзорных животных; власти рассматривают введение административной ответственности, говорится в материале телерадиокомпании. На решение проблемы в бюджете региона выделена сумма в 224 млн рублей.

Стерилизация собак в пунктах временного размещения не предусмотрена — только обследование на наличие заболеваний; с улиц будут изыматься все, в том числе чипированные животные.

«Уничтожают, очень важно это сказать, гуманным способом. Сначала животное умерщвляется. Оно ничего не чувствует и погибает во сне», − сказала Гурьянова.

Таким образом, в России может появиться первый регион, где будут наказывать граждан за кормление бездомных животных. В конце декабря правительство Астраханской области приняло закон об эвтаназии бездомных животных, а также издало постановление о запрете кормить их. Однако наказания за нарушение этого требования документ не предусматривал.

До того, как был принят федеральный закон, разрешивший регионам вводить эвтаназию бездомных животных, в 2023 году запретить их подкармливание пытались власти Краснодарского края и Челябинской области, что встретило сопротивление со стороны местных зоозащитников. Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев в итоге отменил свое постановление, а в Челябинской области решение чиновников признала незаконным прокуратура.

Чиновники, выступавшие за введение эвтаназии для бездомных животных, утверждали, что это позволит экономить бюджетные деньги. К примеру, член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин говорил, что эвтаназия бродячих животных может оказаться в какой-то момент необходимой, поскольку «абсурдно» отлавливать животное и тратить на его лечение много денег, а потом «вышвыривать обратно на помойку, где забрали».

Руководитель Госветслужбы Забайкальского края Андрей Лим утверждал, что принятый в регионе законопроект, позволяющий проводить эвтаназию бездомным собакам, необходим для экономии бюджетных средств. По словам Лима, содержание одной бездомной собаки в год обходится краевой казне почти в 54 тыс. рублей.