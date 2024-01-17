В Челябинске у 12-летнего мальчика обнаружили эхинококкоз головного мозга — заражение личинками ленточного червя, сообщается на странице Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) во «Вконтакте». Ему провели операцию по удалению образования, которое «внешне напоминает гигантскую ежевику или малину».

Как отмечается в сообщении больницы, заболевание представляет собой проникновением в мозг личинок эхинококка с формированием единичных или множественных кист-пузырей. Заражение происходит через грязные руки. В окружающей среде личинки эхинококков появляются из-за зараженных животных. Заболевание может возникать в разных частях тела и проявляется в основном головными болями, эпилептическими приступами, нарушением зрения, расстройством психики. Больной не является заразным для других людей.

По словам родителей, сначала у мальчика упала успеваемость в школе, после уроков он «приходил домой и сразу ложился спать». Позже у него начались головные боли, появилась хромота и проблемы с подвижностью руки.

Как рассказал заведующий отделением нейрохирургии ЧОДКБ Герман Сафронов, эхинококкоз головного мозга — редкое заболевание. Последний раз врач наблюдал его в своей практике 30 лет назад.

«Когда мальчик пришел ко мне, я очень удивился, взглянув на снимки МРТ. Эхинококкоз головного мозга. Количество кист не поддавалось подсчету. Образование внешне напоминает гигантскую ежевику или малину, потому как состоит из отдельных пузырьков», — поделился Герман Сафронов, отметив, что «объем <…> узла был порядка 12 сантиметров».

По словам нейрохирурга, это заболевание «крайне сложное, лечится очень плохо». Мальчику удалось успешно провести операцию, сейчас он восстанавливается.

Родители мальчика отметили, что у них нет домашних животных и сын не забывает всегда мыть руки. По оценке врача, от подобного заражения никто не застрахован.