Основной вратарь сборной Сербии по футболу Ваня Милинкович-Савич подрался с сербским болельщиком в баре накануне футбольного матча, в котором решался выход в плей-офф Евро-24. Об этом сообщает сербское издание Telegraf.

Чемпионат Европы по футболу проходит в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 команды.

По данным издания, главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович дал команде выходной перед матчем третьего тура группового этапа Евро-24 против команды Дании. Милинкович-Савич пошел в один из баров Мюнхена, где к нему подошел болельщик, якобы упрекнувший вратаря в том, что тот развлекается накануне важного матча.

«Ване это не понравилось, он выругался на болельщика, подошел к нему, а потом ударил. Охранники и владелец бара отреагировали на произошедшее и вмешались в драку», — рассказал изданию один из очевидцев.

Сам хозяин заведения, с которым поговорили журналисты Telegraf, заявил, что когда Милинкович-Савич пришел в бар, то охрана не узнала его и отказалась пускать внутрь из-за неподходящей одежды — голкипер попытался пройти в заведение в форме сербской сборной. Из-за этого между ними произошла драка, которая прекратилась только после вмешательства владельца бара.

«Я взял его [футболиста] за руку и предложил пройти со мной, однако он отказался. Я не слышал, как они ругались и что говорили друг другу, но рад, что все это, в конце концов, удалось предотвратить», — пояснил собеседник издания.

25 июня Сербия сыграла вничью с командой Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы‑2024 по футболу. В результате сборная Сербии заняла последнее место в группе C, набрав всего два очка, и не смогла выйти в плей-офф турнира — ее обошли сборные Англии, Дании и Словении.

После того, как самолет команды приземлился в Белграде, главный тренер сборной Драган Стойкович прокомментировал поражение Сербии на Евро-24 и сказал, что «фиаско — это когда кто-то напивается в барах Мюнхена и Аугсбурга, пока другие вкалывают на тренировках». При этом Стойкович подчеркнул, что это замечание «ни к кому из его парней это не относится».