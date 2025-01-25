В Беларуси запретили к распространению 30 книг, содержание которых может «нанести вред национальным интересам». Список опубликовало Министерство информации республики.

Решение включить книги в список запрещенных было принято на заседании комиссии по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции.

В случае продажи книг из списка Мининформ будет прекращать действие свидетельства о государственной регистрации в качестве распространителя печатных изданий. Что именно стало причиной запрета книг, не уточняется.

В перечень попали такие произведения, как «Колыбельная» Чака Паланика, «Семь мужей Эвелин Хьюго» Тейлор Дженкинс Рейд, «Назови меня своим именем» и «Найди меня» Андре Асимана, «ГУЛАГ» Энн Эпплбаум, «Тот самый» Юлии Вереск, «Маленькая жизнь» и «До самого рая» Ханьи Янагихары, «Heartstopper. С замиранием сердца» Элис Осман.

Первую часть списка из 35 позиций Мининформ Беларуси опубликовал в ноябре прошлого года, теперь в перечне 65 позиций. Туда в частности попали «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой, «120 дней Содома» Маркиза де Сада, «Дни нашей жизни» и «Окна во двор» Микиты Франко, «В конце они оба умрут» Адама Сильверы, «Моя темная Ванесса» Кейт Элизбет Рассел, «ВИЧ-положительная» Кэрин Гарретт, «Интимная Русь» Надежды Адамович и Натальи Серегиной, серия книг «Магическая битва», «Благословение небожителей» и «Токийский гуль».

Мининформ потребовал, чтобы книжные магазины провели ревизию и изъяли из продажи «деструктивные» книги. В ведомстве заявили, что имеются в виду издания, «искажающие историческую правду и справедливость, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, религиозную нетерпимость, насилие, жестокость и порнографию, разжигающие вражду и ненависть, популяризирующие нетрадиционные для белорусского общества субкультуры».

Поправки в закон об издательском деле, предусматривающие ведение перечня запрещенной литературы, были приняты летом 2023 года. Министр информации Беларуси Владимир Перцов, представляя проект поправок, объяснял, что «только разовых акций по выявлению экстремистской и деструктивной литературы недостаточно».