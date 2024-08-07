Сотрудники таможни московского аэропорта Шереметьево конфисковали из посылки россиянина книгу американского журналиста Саймона Шустера «Шоумен» о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС). Книгу сочли небезопасной для российских граждан.

По информации издания, книгу заказал из Польши з8-летний гражданин России. По словам мужчины, он коллекционирует историческую литературу и книгу про украинского лидера хотел приобрести исключительно «для личного пользования». Экземпляр был оформлен как экспресс-груз, уточнили в таможне.

ФТС провела экспертизу и пришла к выводу, что данная книга является запрещенным и небезопасным для России товаром.

«Экспертиза подтвердила, что книга попадает в перечень товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. Она написана американским журналистом Саймоном Шустером. Изложенная в ней информация может нанести вред государственной безопасности, политическим или экономическим интересам страны и нравственности ее граждан», — уточнили в ведомстве.

После изъятия книги на россиянина, заказавшего экземпляр, завели административное дело по статье о несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП). Мужчине грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.

Книга «Шоумен», написанная американским журналистом Time Саймоном Шустером, не включена в перечень материалов, признанных Минюстом экстремистским.

Саймон Шустер неоднократно был на Украине и общался с Зеленским. После начала боевых действий в феврале 2022 года журналист почти год находился в окружении украинского лидера и собирал информацию для будущего издания, куда вошли сведения не только о самом Зеленском, но и о его близких.

Книга Шустера «Шоумен» появилась в продаже в январе 2024 года.