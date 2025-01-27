Сторонники отделения штата Калифорния от США начали собирать подписи, чтобы соответствующий вопрос был включен в бюллетень на выборах 2028 года. Разрешение на это 23 января дала государственный секретарь штата Ширли Вебер, сообщается на ее официальном сайте.

Чтобы петиция о независимости Калифорнии была добавлена в избирательный бюллетень, автору инициативы Маркусу Эвансу необходимо до 22 июля 2025 года собрать 546 651 подпись зарегистрированных избирателей. Это составляет 5% от общего количества голосов, поданных за губернатора Гэвина Ньюсома в 2022 году.

В случае выполнения этих условий избиратели из традиционно демократического штата смогут в 2028 году ответить на вопрос: «Должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной?»

Мера будет одобрена, если не менее 50% зарегистрированных избирателей примут участие в голосовании и не менее 55% проголосуют «за». Это будет означать «вотум недоверия США» и «выражение воли народа Калифорнии» стать независимой страной, но не изменит нынешнее правительство штата или его отношения с Вашингтоном, подчеркивается в пресс-релизе госсекретаря штата.

Инициатива также предусматривает создание комиссии для «подготовки отчета о жизнеспособности Калифорнии как независимого государства». На реализацию идеи Калифорния потратит около $10 млн, а на работу комиссии потребуется дополнительно $2 млн в год.

Маркус Эванс призывал к независимости Калифорнии еще в первый президентский срок Дональда Трампа. Тогда кампанию прозвали Calexit — по аналогии с Brexit. Победу республиканца на президентских выборах в ноябре 2024 года сторонники инициативы сочли «атакой на все, что волнует Калифорнию», пишет Newsweek.

Сегодня у движения больше шансов на успех, чем восемь лет назад, убежден Эванс. «Мы считаем, что сейчас самое лучшее время для Calexit. Сейчас мы находимся в лучшем положении, чем в 2016 году, чтобы Calexit состоялся», — сказал он в разговоре с NBC News.

Как отмечает Newsweek, результаты голосования в Калифорнии не будут иметь юридической силы и и не станут обязательными к исполнению федеральными властями. Кроме того, в конституции США не предусматривается механизм отделения штатов.

Согласно постановлению Верховного суда США от 1869 года, акт принятия штата в состав государства является окончательным, «без возможности пересмотра или отзыва, кроме как через революцию или с согласия штатов».