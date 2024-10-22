Такие звезды, как оштрафованная за употребление наркотиков певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), не представляют интереса для большей части российского общества, убеждена глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Так депутат ответила RTVI на просьбу прокомментировать инцидент с артисткой.

По словам Останиной, ей «малоинтересно», чем занимается Глюкоза, — в отличие от тех деятелей российской культуры, которые помогают семьям участников военной операции на Украине и им самим.

«Называющие себя звездами люди для меня, честно говоря, интереса не представляют, как и, мне кажется, для большей части вот нашего общества. Люди, которые научились зарабатывать деньги на шоу-бизнесе, мне кажется, так же быстро уйдут с этой самой арены, потому что время сейчас другое. Сейчас время собирать камни. Мне думается, что такого рода пена как раз и отсеется… Всё у них есть, деньги есть, но неинтересно. Ну и они обществу тоже неинтересны», — поделилась Останина мнением о Глюкозе.

22 октября суд в Москве оштрафовал Глюкозу на 5 тыс. рублей по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). В суде пояснили, что Чистякова-Ионова пыталась попасть на авиарейс в аэропорту Шереметьево, сотрудники которого обратили внимание на ее странное поведение, которое, по внешним признаком, могло быть вызвано наркотическим опьянением.

Спутнику Глюкозы Александру Шевцову, который был задержан в аэропорту вместе с ней, назначили административный арест на семь суток. Директор артистки Александр Качан отказался прокомментировать RTVI случившееся.

Это уже не первый связанный с наркотиками скандал, в который попадает Чистякова-Ионова. В июле, выступая в Красноярске на концерте в честь Дня металлурга, певица обращалась к зрителям матом, трогала себя за интимные места и с большим трудом исполняла свои песни. Поведение Глюкозы вызвало возмущение у горожан, которые раскритиковали певицу в соцсетях.

Впоследствии Глюкоза записала обращение, в котором извинилась перед публикой и заявила, что находилась под воздействием антидепрессантов и снотворного, которые были ей прописаны на фоне депрессии из-за смерти бабушки и конфликта с экс-продюсером Максимом Фадеевым.