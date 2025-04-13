Родители военнослужащих, погибших в зоне военной операции, могут лишиться лишиться права на выплаты в связи с их смертью, если не принимали участие в воспитании детей и не платили на них алименты. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.

Суд рассмотрел жалобу жительницы Архангельска Татьяны Ларининой, сын которой Илья Шевченко, проходивший военную службу на СВО по мобилизации, погиб в марте 2023 года в ДНР. Ларинина обратилась в суд с требованием лишить своего бывшего мужа Григория Шевченко права на получение выплат в связи с гибелью сына.

В 2010 году супруги развелись, к тому времени они уже три года жили раздельно, при этом сына воспитывала мать. Шевченко, как отмечается в документах, после развода «злостно уклонялся» от уплаты алиментов, задолжав к моменту совершеннолетию сына почти 620 тыс. рублей. Ларинина добавила, что ее экс-супруг не занимался воспитанием ребенка, не заботился о его здоровье, не поздравлял с праздниками, вел аморальный образ жизни и злоупотреблял алкоголем.

«Однажды, находясь в алкогольном опьянении, Шевченко ударил Ларинину и сына, которому на тот момент не было и пяти лет», — отмечается в документе.

Допрошенные судом свидетели подтвердили, что Шевченко не принимал участие в воспитании сына. Согласно характеристике участкового, мужчина ранее привлекался к уголовной и административной ответственности, «склонен к совершению правонарушений и преступлений».

Однако Исакогорский районный суд Архангельска отказался удовлетворить иск Ларининой, отметив, что между Ильей Шевченко и его отцом не были нарушены семейные и родственные отношения. Сын «проживал с отцом некоторое время в 2017 году, жалел отца, хотел с ним встречаться, помогал ему продуктами, уже будучи в совершеннолетнем возрасте, часто приходил к нему домой», говорится в материалах.

Суд также отметил, что Григорий Шевченко не привлекался к ответственности за неисполнение родительских обязанностей и неуплату алиментов, не состоял на учете и не был лишен родительских прав. Другие инстанции оставили это решение в силе.

Выводы Верховного суда

Ларинина обратилась в Верховный суд, коллегия которого пришла к выводу, что предыдущие инстанции допустили «существенные нарушения норм материального и процессуального права». ВС отменил ранее вынесенные решения и направил дело на новое рассмотрение.

«Суды первой и апелляционной инстанций произвольно применили статьи <…> Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и продемонстрировали непонимание сути прав и обязанностей родителей в отношении своих детей», — говорится в определении ВС.

Выплаты в связи с гибелью военного положены родителям, которые «длительное время надлежащим образом» воспитывали его, содержали его до совершеннолетия и «вырастили защитником Отечества», отмечается в документе. При уклонении от выполнения родительских обязанностей и злостной неуплате алиментов родитель военнослужащего может быть лишен права на выплаты.

Законы, гарантирующие родителям погибших военных меры поддержки, имеют целью «не только восполнить связанные с этим материальные потери, но и выразить от имени государства признательность гражданам, вырастившим и воспитавшим достойных членов общества — защитников Отечества», говорится в определении ВС.

В картотеке суда есть и другие подобные дела за 2023 и 2024 годы. В декабре прошлого года ВС вынес такое же определение по делу жительницы Хабаровска Натальи Гейкиной, которая требовала лишить бывшего мужа права на выплат за гибель сына-контрактника в мае 2023 года. Сумма алиментов, которые ежемесячно выплачивал мужчина, составляла от 2,6 тыс. до чуть более 4 тыс. рублей, похороны сына Гейкина оплатила сама. Суды, куда обращалась женщина, не стали лишать отца погибшего военного права на выплаты. ВС отменил эти решения.