Погода в Москве в предстоящие дни будет довольно быстро и существенно меняться — в четверг и пятницу, 3-4 июля, температура повысится до 25 градусов, но уже во второй половине дня в пятницу пройдет холодный фронт, который принесет кратковременные дожди. Об этом рассказал RTVI руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Завтра [3 июля] у нас хороший июльский день, без дождя и тепло. В пятницу пройдет холодный фронт. Хотя первая половина дня будет очень теплой, может быть, даже 27 градусов будет на юге области, но во второй половине дня дождь», — сказал синоптик.

Последующие дни, суббота и воскресенье, будут «по-июньски прохладными», с температурой +18-20 градусов. Выше 20-градусной отметки она вряд ли поднимется, продолжил он.

«А затем, с понедельника [7 июля], опять возврат к нормальной, среднестатистической июльской погоде, с температурами около 25 градусов», — заключил собеседник RTVI.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал в телеграм-канале, что в среду, 2 июля, в Москве начинается потепление.

«В облаках появятся прояснения, дожди примут локальный и кратковременный характер, а температура приблизится к 20-градусной отметке», — сообщил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первой декаде июля в европейской части России прогнозируется прохладная погода с температурой ниже нормы, а со второй декады будут фиксироваться всплески жаркой погоды. Температурный фон выше среднемноголетних значений будет наблюдаться в Уральском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах.