Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала «пропагандой насилия» шутку комика и шоумена Павла Воли о половом акте со спящей женщиной. Такое мнение глава организации выразила в своем телеграм-канале.

Мизулина опубликовала три видеозаписи, на одной из которых представлен фрагмент выступления Воли, вызвавший резонанс в соцсетях, эпизод из фильма «Непосредственно Каха: Другой фильм» режиссера Виктора Шамирова, где представлена сцена, в которой, по мнению интернет-пользователей, оправдывается изнасилование спящей девушки, а также ролик блогера Фроси, осуждающей девушек за ношение коротких юбок, что, как она считает, является предметом провокации мужчин.

«Все это — звенья одной цепи и пример безответственного поведения перед аудиторией и пропаганды насилия как такового», — написала Мизулина.

Глава ЛБИ также подчеркнула, что есть грани, которые «переходить не стоит». Она также рассказала, что ей пишут люди, которые стали жертвами насилия, и они находятся в полном отчаянии от увиденного.

«Если общество не осуждает насилие и не останавливает каждый факт его одобрения, то насилие будет продолжать расцветать», — заключила общественница.

В середине января комик Павел Воля подвергся общественному осуждению после шутки о спящей женщине. «Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете», — сыронизировал он. Некоторые пользователи соцсетей, где распространилось видео шутки, отреагировали на нее негативно.

Позже шоумен отметил в своем телеграм-канале, что его шутку вырвали из контекста и что она не имеет никакого отношения к насилию. По его словам, это была шутка про любовь и страсть.

«“Сравнение, метафора” — хоть кто-то еще может разглядеть это в юморе, а не искать то, чего нет там, где этого не было. Я, понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке», — пояснил Воля.

Он предложил всем, кто не понял его шутку, посмотреть концерт целиком, чтобы понять, над чем он иронизирует.