Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция СВ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе посещения завода глава Минобороны раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

«Мы (Министерство обороны России) занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — сказал Шойгу, обращаясь к руководству завода.

Министр подчеркнул, что план по увеличению производства самоходной артиллерии — это поручение президента России.

«Речь идет о самоходной артиллерии и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям «Мста» уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента», — отметил Шойгу.

Он также напомнил, что выполнение поручения президента связаны с «работой на поле боя».

Генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Олег Емельянов доложил Шойгу, что объем производства самоходных артиллерийских установок в сравнении с 2022 годом увеличился в шесть раз. По словам главы предприятия, на завершающей стадии производства находится первая партия нового самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция СВ».

26 января Шойгу доложил, что в 2023 году российский оборонно-промышленный комплекс в разы нарастил производство основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. По словам министра, основные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования военно-морского флота.

До этого глава оборонного ведомства поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов и их модернизацию. Шойгу пояснил, что модернизация включает в себя перевод боеприпасов в отдельную линейку из разряда обычных, которые «имеются в достаточном количестве», в категорию высокоточных.