Актриса Галина Стаханова в программе RTVI «Легенда» рассказала, что ощутила свою популярность после съемок в рекламе подсолнечного масла «Злато», а гордость — после похвалы от итальянского режиссера Микеланджело Антониони за свою роль в фильме Евгения Евтушенко «Детский сад».

«У меня слава, знаете, откуда пошла? Когда меня сняли в рекламе масла «Злато». Вот где меня все узнавали. И долгое время этот шлейф тянулся. А вообще гордость у меня возникла, когда мне Евтушенко написал и сказал, что Антониони ему сказал: «Где вы взяли такую бабушку?»», — рассказала Стаханова.

Она призналась, что не ожидала такой широкой известности после съемки в рекламе.

«Это был тот период как раз же, девяностые годы, когда у нас работы не было, ничего не было. Не знаешь, что делать. Вот этот перестроечный период, эти девяностые лихие, когда мы хватали всё лишь бы только работать, только чтобы что-то было. И вот тогда появилась эта реклама. Ну, действительно, она была потрясающая какая-то. Все узнавать стали. Все подходили и фоткались, просили автографы», — рассказала актриса.

Говоря о работе с Евтушенко, Стаханова вспомнила, как он признался, что увидел «ее русскую душу», которая «идет с самоваром» и «мыла в баньке своего внучонка».

«Интересный он, конечно, человек», — добавила артистка.