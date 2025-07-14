Скончавшийся в возрасте 68 лет режиссер и актер Юрий Мороз, муж актрисы Виктории Исаковой, был «очень светлым», приятным и обаятельным человеком. Об этом RTVI рассказал артист Павел Деревянко.

«С Юрой мы были знакомы уже очень давно. Моя подруга Виктория Исакова была за ним замужем. Когда мы играли в театре Пушкина вместе с ней в спектакле “Вий”, она повела меня на меня на Николину гору в семью Мясищевых, с которыми они очень дружили. Там мы все познакомились. Впоследствии я стал отцом двух дочерей Даши Мясищевой. Как-то это было все плотно», — рассказал артист.

Деревянко отметил, что они проводили все вместе много времени, отмечали праздники и «всяческие события на даче».

«И Юра всегда был очень светлым человеком. Светлым, приятным во всех отношениях, обаятельным. Потом первый раз я у него снялся в какой-то небольшой роли. Затем он снимал “Братьев Карамазовых”, где я играл Смердякова. Последнее время мы как-то меньше виделись, потому что компания наша немного распалась, у каждого свои дела… Но всегда с огромной теплотой я относился к Юре. Большая печаль, пусть земля ему будет пухом», — сказал собеседник RTVI.

Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил РИА Новости, что Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля, перед этим он болел. Mash пишет, что причиной смерти режиссера стал рак поджелудочной железы, от онкологического заболевания он страдал с 2023 года. Официально эта информация не подтверждена.

За свою жизнь Юрий Мороз снял более 20 фильмов и сериалов, в числе которых «Каменская», «Угрюм-река», «Братья Карамазовы», «Апостол», а также «Волкодав из рода Серых Псов». Также он сыграл в мюзикле «Принцесса цирка».

В 2003 году его женой стала актриса Виктория Исакова. В том же году у пары родилась дочь Марина. Но у девочки оказалось редкое генетическое заболевание, выявить которое удалось не сразу. Через несколько месяцев она умерла. Мороз признавался, что для него это стало ударом, после которого «устоять на ногах очень сложно».

«Пережить такое практически невозможно. Не дай бог никому! Специалисты объясняли, как это время нужно проводить. Сколько осталось до ее ухода. И этот ребенок уходит у тебя на руках. Она как будто засыпает у тебя на руках», — рассказывал он.

Еще одна дочь — Варвара — родилась в 2015 году. У Мороза также есть дочь от первого брака — актриса Дарья Мороз.