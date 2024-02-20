Сотрудники МВД задержали представителей руководства Всероссийского общества глухих (ВОГ), говорится в сообщении самого общества. Задержан в том числе президент ВОГ Станислав Иванов.

«Сегодня утром в соответствии с решением Следственного департамента МВД России были задержаны некоторые сотрудники Центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ)», — сказано в заявлении.

Помимо Иванова, среди задержанных:

первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков,

вице-президент ВОГ, член ЦП ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон,

член ЦП ВОГ, помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин,

бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих.

Причины задержаний не раскрываются. В ВОГ добавили, что следят за ситуацией и поддерживают контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов. В настоящий момент Всероссийское общество глухих работает в штатном режиме, говорится в заявлении.

В марте 2023 года бывшего президента Всероссийского общества глухих Валерия Рухледева приговорили к семи годам колонии общего режима. Хамовнический суд Москвы признал его виновным в многомиллионных растратах средств организации.

Бывшего начальника правового отдела ВОГ Евгения Новосельцева суд приговорил к 6,5 года колонии, экс-начальника управления финансов ВОГ Наталью Зембатову — к 4,5 года колонии общего режима.