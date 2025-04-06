Более 300 независимых агентств могут быть упразднены или объединены с другими в рамках плана правительства Великобритании по сокращению избыточных расходов и восстановлению министерского контроля над определенными направлениями политики, пишет The Financial Times.

Министр Пэт Макфадден направил в правительственные департаменты письма с требованием обосновать продолжение работы каждой quango (квазиавтономной неправительственной организации), которой власти передают решения на аутсорс, чтобы отсеять ненужные и в ряде случаев вернуть ответственность профильным министерствам. Источники в правительстве Великобритании утверждают, что в ближайшее время будут названы первые агентства, подлежащие закрытию.

Quango (квазиНПО) — это организация гибридного формата, которой правительство передало определенные полномочия, но при этом продолжает частично контролировать и/или финансировать ее. Термин появился в США, но чаще всего применяется в Великобритании, где охватывает различные «независимые» государственные органы, включая «вневедомственные государственные органы» (NDPB), внеминистерские правительственные департаменты и исполнительные агентства.

«Мы принимаем меры для того, чтобы решения общенациональной важности, которые затрагивают каждого жителя этой страны, принимались теми, кто был избран для этого», — заявил Макфадден 6 апреля.

Закрытие quango станет последним шагом в правительственной реформе с целью повышения эффективности государственного аппарата, предпринятым о требованию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Еще в феврале канцлер Рейчел Ривз объявила о проведении аудита примерно 130 британских регуляторов с целью переориентации их на стимулирование роста, в том числе с возможностью последующего упразднения некоторых из них. Однако с тех пор был закрыт только Регулятор платежных систем, который объединили с Управлением по финансовому регулированию и надзору.

В марте стало ясно, что правительство намерено провести переоценку необходимости большего числа независимых агентств. В частности, Стармер объявил, что NHS England — крупнейшая в мире регулирующая неправительственная организация со штатом более 15 тысяч сотрудников — будет упразднена, а ее функции возвращены Министерству здравоохранения и социального обеспечения.

Британские СМИ пишут, что упразднение затронет прежде всего агентства, функции которых хотя бы отчасти дублируются в других органах власти, а подразделения с крупными политическими функциями будут снова объединены в департаменты, чтобы вернуться под надзор министров. При этом правительство заверяет, что те агентства, независимость которых принципиальна (например, для стороннего контроля за деятельностью министров), будут сохранены.