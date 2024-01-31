В Омской области выявили два новых очага бешенства, в Новосибирск на ужин с поклонниками прилетит Стивен Сигал, а в Петрозаводске задержали 19-летнего молодого человека, который украл из двух магазинов несколько бутылок спиртного и 16 пачек сыра. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Жители Ставропольского края возмущены подорожанием проезда в общественном транспорте. Стоимость проезда на дачных маршрутах увеличилась до 45 рублей. ФАС проверяет обоснованность роста тарифов, пишет newstracker.ru.

Омская область

Два новых очага бешенства выявили в Омской области. В Россельхознадзоре сообщили, что симптомами заболевания является стремление животных есть несъедобные предметы, а также потеря координации и пренебрежение осторожностью, могут наблюдаться судороги. Агрессия — симптом более поздней стадии бешенства. Чаще всего бешенством заражаются лисы, енотовидные собаки, волки, корсаки, а в городе — бездомные коты или собаки, пишет gorod55.ru .

Карелия

В Петрозаводске задержали 19-летнего молодого человека, который украл из двух магазинов несколько бутылок спиртного и 16 пачек сыра. Все это, по словам юноши, он употребил сам. Ранее жителя Карелии уже судили за кражи, пишет karelinform.ru .

Хабаровский край

Из Комсомольска-на-Амуре депортируют 66-летнюю гражданку Германии. Женщина находилась на территории России, не имея необходимых для этого документов. По ее словам, она осталась в стране, чтобы заботиться о больных родственниках. Вину она не признала, пишет transsibinfo.com .

Новосибирск

Стивен Сигал прилетит в Новосибирск, чтобы поужинать с поклонниками. Его пригласил ресторатор Денис Иванов. Пользователи социальных сетей поддержали инициативу бизнесмена и заявили о готовности прийти на встречу с актером, пишет atas.info .

Челябинская область

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу о внутриутробной гибели младенца у пациентки в челябинском роддоме. Жительница Челябинска потребовала привлечь к ответственности медработников. По ее мнению, из-за несвоевременно принятых мер к родоразрешению ее ребенок погиб в утробе, пишет kursdela.biz.

Белгородская область

Белгородцы жалуются на дороговизну огурцов, которые продают более чем по 300 рублей за килограмм. Жители области говорят о цене в 650 рублей за килограмм, а в праздничные дни она превышала 1000 рублей, пишет bel.ru.