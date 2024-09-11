Заболеваемость COVID-19 в России выросла за первую неделю сентября на 17,3%, число госпитализаций увеличилось на 7%, отчитался оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал RTVI, что сейчас циркулирует целое «гнездо» вариантов коронавируса, но заражения ими можно избежать.

«Гнездо» штаммов

По словам вирусолога, штаммы коронавирусной инфекции постоянно эволюционируют, поэтому каждый больной, который заражает следующего, передает «немножечко другой уже вирус, который имеет какие-то эволюционные добавления».

«То есть происходят какие-то мутации, которые немного изменяют его свойства. Поэтому сейчас циркулирует целое «гнездо» таких вариантов. Иногда их даже идентифицируют, что это за штамм, но во многих случаях даже не ставят диагноз «ковид», только условно — по симптоматике», — сказал Чумаков

Ученый уточнил, в основном это относится к вариантам из группы «омикрон», которые характеризуются довольно низкой патогенностью, но высокой заразностью.

Патогенность — это болезнетворность, способность вызывать патологии, то есть болезни, повреждения систем организма, отклонения от нормы. Заразность, или контагиозность, — это способность инфекции передаваться от больных к здоровым.

На практике врачи в редких случаях идентифицируют у заболевших конкретный штамм, потому что четких клинических критериев ковида сейчас уже нет, отметил Чумаков.

«Иногда даже это на самом деле не ковид, а какое-то другое простудное заболевание, которое принимают за ковид по симптоматике. Например, потеря обоняния — некоторые другие острые респираторные заболевания дают такой же эффект», — сказал собеседник RTVI.

Чумаков напомнил, что еще до появления COVID-19 были распространены по меньшей мере пять штаммов коронавирусов, которые вызывали сезонные острые респираторные заболевания, затем к ним прибавился шестой.

«Возможно, что эти возбудители на основе ковида будут вызывать всесезонные вспышки заболеваемости, как мы видим сейчас, а не только в зимний, осенний и весенний период, как обычно», — предположил вирусолог.

Ослабление коллективного иммунитета

В начале сентября специалистами была зафиксирована очередная вспышка с доминированием COVID-19, сообщил Чумаков.

«Они [вспышки] с периодичностью где-то четыре-пять месяцев возникают как волны. Это связано с тем, что коллективный иммунитет ослабевает, и появляется возможность для людей, которые ранее уже переносили коронавирус, повторно заразиться уже другим штаммом, который отличается от предыдущего, и заболеть в той или иной степени тяжести. Обычно повторное заражение менее тяжелое», — рассказал ученый.

Чумаков отметил, что пик заболевания при таких вспышках обычно длится около месяца. По его словам, хотя такие вспышки будут продолжаться и дальше, усиления патогенности коронавируса «совершенно не предвидится».

«Он неминуемо будет снижать патогенность при повышении заразности», — пояснил вирусолог.

Как обезопасить себя от заражения COVID-19

Сейчас человек, если не хочет заразиться, должен сам принимать меры, считает Чумаков. Чтобы не заразиться, он посоветовал избегать людных мест, особенно замкнутых помещений, не стоять близко к другим при разговоре и носить маску.

«Нужно включить здравый смысл и понять, как распространяется эта зараза, что это воздушно-капельная передача. Поэтому лучше избегать дышать одним и тем же воздухом с другими людьми. В переполненном транспорте подальше просто располагаться как-то и дышать не очень глубоко и через маску», — порекомендовал Чумаков.

Вероятность ограничений

Новых ковидных ограничений точно не будет, уверен Чумаков.