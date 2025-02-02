Европейским политическим элитам не нравится избранный президент США Дональд Трамп, но он «быстро наведет там порядок». Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в своем телеграм-канале 2 февраля.

По мнению Путина, в Европе практически не осталось выдающихся политических деятелей, подобных лидерам прошлых лет ― Шарлю де Голлю, Жаку Шираку и Франсуа Миттерану во Франции, Вилли Брандту, Гельмуту Колю и Герхарду Шредеру в Германии.

«Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит. Какие-то люди, у них и образования-то нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались, с точки зрения интересов граждан европейских стран. Это беда какая-то, мелюзга просто политическая», — заявил российский президент.

По его мнению, между европейскими политическими элитами и президентом США «идет какая-то возня». В ЕС «с удовольствием» выполняли «любой приказ со стороны Вашингтона» при бывшем американском лидере Джо Байдене и «активно боролись» с Трампом, в том числе «реально вмешивались» в предвыборный процесс, заявил Путин. Когда Трамп победил, они «растерялись».

Европе «ментально больше нравился» Байден, а у Трампа «другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике и других вопросах», отметил Путин.

«Но я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро, и все они — вот увидите, это произойдет быстро — скоро все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все встанет на свои места», — сказал российский президент.

Комментируя неприглашение России на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения Освенцима в конце января, Путин назвал это «странной, позорной вещью». Он допустил, что можно «как угодно» относиться к политике России и к нему лично как к главе государства, но «можно было бы поступить гораздо потоньше» — например, пригласить на церемонию родственников ветеранов, освобождавших Освенцим.

Отвечая на реплику Зарубина о том, что мероприятие посетила «самая большая» немецкая делегация и представители стран, которые «прислуживали Гитлеру», Путин призвал не перекладывать на современное поколение немцев вину за события 1930-40-х годов.

«Я все-таки жил в Германии. У меня в Германии много друзей осталось до сих пор. Я знаю, как они относятся к нацистскому прошлому. Кстати говоря, сами-то немцы чувствует свою вину. Но я хочу подчеркнуть еще раз: и сегодняшние, и будущие поколения не должны быть ущемлены в правах за то, что творилось когда-то там при Гитлере», — сказал Путин.

При этом решение пригласить в Освенцим «людей, которые своим национальным героем избрали [Степана] Бандеру, виновного в холокосте и уничтожении сотен тысяч евреев, русских, поляков, <…> это очень странно», добавил президент России.

Мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима прошли в Польше 27 января. В числе приглашенных были канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, король Великобритании Карл III, президент Украины Владимир Зеленский. Представителей России не приглашают на мероприятие с 2022 года. Российские дипломаты возложили венки на на кладбище, где похоронены погибшие освободители Освенцима, и к памятникам узникам концлагеря.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мероприятия в Освенциме были объединительными, но «все в одну секунду было стерто» Западом.