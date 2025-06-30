Четверо несовершеннолетних жителей Волгограда были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета в своем телеграм-канале. По версии следователей, 17-летний подросток, придерживающийся радикальной идеологии, основанной на межнациональной и политической ненависти, организовал экстремистское сообщество.

«Для пропаганды своих убеждений в популярном мессенджере он создал открытый канал, где публиковал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп», — говорится в тексте официального сообщения.

Как уточняют в ведомстве, подросток создал план по организации в Волгограде публичных акций с целью дискредитации органов власти и возбуждению социальной и национальной розни. Он также вовлек в свою деятельность троих радикально настроенных несовершеннолетних, чей возраст не уточняется.

В СК сообщили, что участники сообщества на регулярной основе проводили встречи в гараже, арендованном их организатором. Среди совершенных ими противоправных действий — поджоги автомобилей выходцев из национальных республик и стран ближнего зарубежья. Как отметили следователи, преступлены носили «явно выраженный экстремистский характер».

«Кроме того, в ходе обыска в гаражном помещении, находившемся в пользовании организатора, было обнаружено и изъято взрывчатое вещество промышленного производства», — отмечается в тексте официального сообщения.

Против задержанных были возбуждены уголовные дела, соответствующие роли и степени вовлеченности каждого из них в деятельность организации: организация деятельности экстремистской организации и участие в ней (чч. 1 и 2 ст.282.1 УК России), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК России), реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК России), незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК России), умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 2 ст.167 УК России).

Организатор сообщества был помещен под стражу решением суда, других фигурантов отправили под домашний арест.