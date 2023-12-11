С 11 декабря 2023 года в России начал действовать принятый летом закон о «едином перечне оснований недействительности паспортов», обязывающий граждан сдавать загранпаспорта через пять дней после уведомления о запрете выезда из страны. Соответствующее постановление правительства доступно на портале Официального опубликования правовых актов.

Закон, который президент России Владимир Путин подписал 13 июня после его принятия Госдумой и Совфедом, определяет случаи признания заграничного паспорта россиянина недействительным. К ним относятся:

утеря загранпаспорта,

истечение срока действия загранпаспорта,

изменение личных данных владельца загранпаспорта,

смерть владельца загранпаспорта,

если ограниченный в праве выезда из страны владелец загранпаспорта не передал его на хранение в ответственное ведомство за пять дней после того, как был оповещен об этом ограничении.

Последний пункт касается граждан России, относящихся к следующим категориям:

допущенные к сведениям особой важности,

направленные на военную службу,

работающие в Федеральной службе безопасности (ФСБ),

подозреваемые и обвиняемые в совершении уголовных преступлений,

осужденные.

Кроме того, в законе указано, что служебные и дипломатические паспорта могут быть признаны недействительными, если владельцы без уважительной причины не вернули их после командировки.

Закон позволяет правоохранительным органам изымать признанные недействительными заграпаспорта на границе.

Передача заграпаспортов военнослужащих на временное хранение в уполномоченные органы при ограничении на выезд из страны упоминалась еще в редакции закона от 1996 года. Новая редакция касается случаев, когда военнослужащий, проигнорировав требования закона, все же оставляет документ у себя. В таком случае загранпаспорт будет признан недействительным и изъят.