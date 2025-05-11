Водитель автомобиля пострадал в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучном Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, удар был нанесен по движущемуся автосредству.

“Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в областную клиническую больницу”, — написал Гладков.

Он также отметил, что мужчине оказывается вся необходимая помощь, в то время как транспортное средство было “уничтожено огнем”.

За несколько часов до этого Гладков сообщил, что в городе Валуйки в результате удара БПЛА по движущемуся автомобилю был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в больницу с множественными осколочными ранениями спины, его транспортное средство получило повреждения, еще один автомобиль был “посечен осколками”.

Позднее Гладков уточнил, что обстрелу с применением четырех боеприпасов и шести БПЛА подверглись город Валуйки, села Двулучное, Долгое, Кукуевка, Новопетровка и хутор Пригородные Тополи. В ходе отражения атаки удалось подавить и сбить четыре беспилотника.

Помимо этого, за прошедшие сутки в Белгородском районе подверглись обстрелу поселок Разумное, села Беловское, Бессоновка, Ближнее, Варваровка, Орловка, Чайки, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори. В ходе обстрела было выпущено четыре боеприпаса и использовано 12 беспилотников — пять из них удалось нейтрализовать системе ПВО.

В Волоконовском районе были сброшены два взрывных устройства с БПЛА по селу Тишанка, огнем уничтожены частный дом и надворные постройки. В Краснояружском районе были выпущены 73 боеприпаса в ходе 12 обстрелов поселка Прилесье, сел Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Старолесье и Теребрено.

В Грайворонском муниципальном округе было выпущено 17 боеприпасов в ходе четырех обстрелов сел Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино, а также совершены атаки 13 беспилотников. Город Шебекино, поселок Шамино, села Белянка, Зиборовка, Мешковое, Муром и Ржевка в Шебекинском муниципальном округе были обстреляны с применением четырех снарядов и 33 беспилотников, 22 из них были нейтрализованы.