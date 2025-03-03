Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал факт массовой гибели украинских военных на полигоне Новомосковский в Днепропетровской области, сообщает Украинская служба Би-би-си.

Об ударе по центру подготовки 157-й бригады ВСУ ранее заявляло Минобороны России. Сам удар произошел 1 марта.

Генерал Драпатый написал в соцсетях, что все виновные в массовом скоплении солдат на полигоне понесут наказание.

«Теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами», — заявил он.

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш) написал, что военному руководству на полигоне было известно, что над ними летает российский разведывательный «Орлан». «К сожалению он не вызвал у ответственных лиц желание повысить меры безопасности», — написал в соцсетях Флеш.

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосейчук сообщил, что по пгт Черкасский ударили ракетой «Эскандер», он не подтвердил, что это была 157 бригада, и утверждает, что потери понесла 93-я бригада.

«Было попадание по территории расположения 168 батальона резерва. Потери: погибшие — 32, раненые 153. Повреждены 2 единицы автомобильной техники 93 омбр», — написал Мосейчук.

1 марта 2025 года Минобороны России заявило, что российская армия нанесла удар комплексом «Искандер-М» по полигону армии Украины «Новомосковский» в Днепропетровской области. По данным министерства, в результате ракетного удара уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов