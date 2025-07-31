Украина приступила к реализации масштабного проекта по возведению оборонительных рубежей, который называют «самым амбициозным» за время конфликта с Россией. Эти меры направлены на сдерживание наступления российских войск, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, украинские военные роют три противотанковых рва, размещают малозаметные заграждения из колючей проволоки с металлическими спиралями, а также устанавливают бетонные препятствия — так называемые зубы дракона. Кроме того, возводится второй ряд колючей проволоки. Эти меры призваны затруднить атаки российской армии, включая использование дронов и бронетехники.

Возведение укреплений затрудняется из-за непрекращающихся обстрелов, дефицита инженеров и спецтехники. Бойцам часто приходится вручную рыть траншеи и возводить защитные сооружения, занимаясь земляными работами прямо на линии огня, отмечает WSJ.

Украинское руководство осознает серьезность ситуации и предпринимает шаги для ускоренного возведения оборонительных сооружений. Бывший премьер-министр страны Денис Шмыгаль неоднократно подчеркивал масштабное финансирование, выделенное на строительство укреплений.

Только в 2024 году на эти цели было направлено 46 млрд грн ($1,1 млрд). Однако, как указывает газета, предпринимаемых усилий может быть недостаточно для эффективного противодействия нарастающему давлению со стороны российских войск. Вместе с тем, второй год подряд возведение фортификационных сооружений украинскими войсками сопровождается нарушениями сроков и арестами по подозрению в коррупции.

В начале июня украинские депутаты указывали на то, что при значительном финансировании северные оборонительные рубежи так и не возвели, что облегчило российским войскам прорыв границы на Сумском и Харьковском направлениях.

В конце месяца украинские правоохранители задержали экс-замглавы харьковской мэрии Андрея Руденко по подозрению в махинациях при возведении оборонительных сооружений. Следствие установило, что в преступной схеме были задействованы генподрядчик и три частные фирмы, а общий ущерб государственному бюджету составил 5,4 млн грн (примерно $130 тыс.).