Вооруженные силы Украины (ВСУ) по оценке портала Global Firepower (GFP) выбыли из топ-15 сильнейших армий мира. В новом рейтинге украинские войска заняли 18-е место, уступив в том числе Израилю (17-е место), но опередив Германию и Испанию (19-е и 20-е места соответственно).

В прошлогоднем рейтинге GFP украинские войска расположились на 15-м месте, впервые оказавшись в топ-15 сильнейших армий (для сравнения, в 2022 году украинские ВС были на 22-м месте).

Вооруженные силы России в 2024 году, согласно рейтингу, остаются второй сильнейшей армией мира, уступая первенство США.

Как и в 2023 году, замыкают топ-3 сильнейших армий мира ВС Китая, на четвертом месте расположилась Индия. Пятое место заняла Южная Корея, из-за которой британские войска опустились в этом году с пятой на шестую строчку рейтинга.

В топ-15 стран с сильнейшими армиями вошли также (в порядке убывания, начиная с 7-го места в рейтинге):

Япония,

Турция,

Пакистан,

Италия,

Франция,

Бразилия,

Индонезия,

Иран,

Египет.

Таким образом, Франция в этом году выбыла из топ-10, куда входила в 2023 году, а Турция, наоборот, вошла в него (в прошлом году страна была на 11-м месте).

Последние строчки рейтинга (со 141-го по 145-е место) занимают Бенин, Сомали, Суринам, Молдова и Бутан.

Портал GFP составляет ежегодные рейтинги сильнейших армий с 2006 года. На сайте портала утверждается, что при оценке силы ВС того или иного государства учитываются численность личного состава, техника, природные ресурсы, финансовые возможности и другие факторы. Ядерное оружие не учитывается.