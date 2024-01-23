Основатель группы Boney M, немецкий продюсер Фрэнк Фариан умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на его семью.

В заявлении семьи отмечается, что Фариан скончался у себя дома в Майами (американский штат Флорида). В 2022 году музыкант перенес операцию на сердце, ему заменили сердечный клапан.

В 2022 году Фариан перенес операцию на сердце, в ходе которой сердечный клапан был заменен на свиной. В своем последнем интервью BILD в ноябре 2023 года Фариан сказал: «Мой сердечный клапан работает чудесно. Мик Джаггер тоже получил точно такой же сердечный клапан. У меня внутри добрая свинья! И я очень благодарен за это».

Однако, как сообщали близкие музыканта, его здоровье было существенно подорвано, а состояние постепенно ухудшалось, передавал таблоид The Sun.

Огромное количество людей в России выросли на творчестве Boney M, чья музыка останется в истории «на века», сказал RTVI продюсер Иосиф Пригожин.

«Он внес большой вклад в историю музыки, и вообще — в историю музыкальной индустрии в мире. Конечно же, мы все выросли на Boney M. Жизнь когда-то заканчивается, а музыка остается. Поэтому всё, что он создал, останется в истории, я бы сказал, на века», — подчеркнул Пригожин.

Продюсер также отметил, что музыкой Boney M «будет пользоваться не одно поколение». «Вот что должны делать люди такого масштаба, такого калибра, сохраняя себя в истории», — заключил Пригожин.

Чем запомнится Фрэнк Фариан

Настоящее имя Фрэнка Фариана — Франц Ройтер. Он родился в немецком городе Кирн. В детстве начал увлекаться музыкой, пел в церковном хоре. В юношеские годы взял себе псевдоним Фрэнк Фариан, который впоследствии закрепился за ним.

Свою первую музыкальную группу — Frankie Farian und die Schatten — Фариан создал в 1961 году. В составе коллектива он пел в ресторанах и клубах. Спустя несколько лет Фариан начал сольную карьеру, а вместе с тем и продюсерскую.

Группу Boney M, исполнявшую композиции в стиле диско, Фариан основал в 1976 году, в нее вошли выходцы с Ямайки и уроженцы Антильских островов. Вскоре коллектив стал популярен во всем мире. Группа выпустила несколько всемирно известных хитов, которые занимали верхние позиции чартов в 1970-е и 80-е годы. В их числе «Rusputin», «Daddy Cool», «Sunny», «Ma Baker». В 1978 году Boney M приехала с концертом в СССР, став одной из первых зарубежных групп, «прорвавших» железный занавес.

Среди других популярных проектов Фариана, которые он продюсировал, — Erruption, La Bouche, No Mercy и Milli Vanilli. Также сотрудничал со Стиви Уандером и Meat Loaf.

Как отмечает Bild, Фариан считается самым успешным немецким музыкальным продюсером, прославившимся за рубежом. К 80-летнему юбилею он выпустил сборник с записями своей первой группы Frankie Farian und die Shatten. Также было объявлено о съемках фильмов и сериалов о группах Boney M и Milli Vanilli.

По данным Би-би-си, в общей сложности Фариан продал около 800 млн своих пластинок по всему миру.