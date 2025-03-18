Участников приватизации 1990-2000-х годов нужно проверить «на преданность Родине», а властям следует изучить необходимость конфискации «награбленного», заявил RTVI первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За Правду» депутат Госдумы Олег Нилов. Так он отреагировал на планы Минфина начать «большую приватизацию».

«Понятно, что деньги нужны на основные нужды и на победу, на ветеранов, и на экономические прорывы. Но прежде чем, может быть, заниматься приватизацией, не дай Бог, по схеме прошлых экономических авторитетов да приватизаторов, я бы порекомендовал вспомнить еще один метод нахождения средств — через конфискацию награбленного, отнятого, отжатого многомиллиардного в долларах состояния», — сказал Нилов.

По словам депутата, «приватизаторов а-ля 90-х и начала 2000-х» следует проверить на уплату налогов и преданность Родине, а также выяснить, «на кого работали они».

«Тогда, возможно, этих средств — а это огромные средства — хватит для того, чтобы не доходить до очередной приватизации. Есть резервы, золото в закромах — должным образом это все найти, проверить и изъять очень бы следовало», — считает Нилов.

В то же время вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков не поддержал призыв к массовой конфискации имущества.

«У них бы всё отобрать и поделить. А в нашем случае мы считаем, что наоборот, надо посмотреть. Есть много успешных примеров, когда государство передает, например, памятники культуры за 1 рубль с обязательством того, что их восстановят, починят и будут использовать, чтобы это не было просто заброшенным зданием», — отметил депутат.

Как отметил Даванков, «Новые люди» выступают за то, чтобы «управление было именно частными бизнесом» там, где есть такая возможность. Он добавил, что есть «огромный перечень» зданий и имущества, которое не используется эффективно.

«Его можно было бы передать как раз-таки частным лицам, продать и на этом еще и получить дополнительные деньги для бюджета», — заявил вице-спикер Госдумы.

О необходимости проведения в России «большой приватизации» заявил 18 марта глава Минфина Антон Силуанов. По словам министра, ведомство подготовит соответствующее предложение. «Сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз поставить этот вопрос на повестку дня в 2025 году», — сказал он.

В числе прочего Минфин планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе по судебным решениям. В 2025 году ожидаются поступления от реализации имущества в размере 100 млрд рублей, отметил Силуанов.

В конце 2025 года может состояться приватизация «Дом.РФ», сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет РБК. На 2026 год запланирована приватизация еще семи компаний, названия которых пока не раскрываются.