В ночь на 30 мая на севере Москвы мужчина напал с ножом на свою бывшую девушку и ее возлюбленного, а после набросился на посетителей магазина, в котором пытался скрыться от полиции. При задержании силовики открыли по нападавшему огонь, сейчас он находится в больнице. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело. Подробности произошедшего — в материале RTVI.

Инцидент произошел вечером 29 мая. По версии следствия, мужчина 1998 года рождения пришел в квартиру своей бывшей девушки и ее возлюбленного, которому нанес множество ножевых ранений. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Телеграм-канал Shot пишет, что около полуночи жители дома на Хорошевском шоссе услышали крики, которые доносились из одной из квартир, и вызвали полицию. По словам очевидцев, там произошла ссора между мужчиной и женщиной, последняя — звала на помощь. К этому моменту нападавший выбежал из квартиры и продолжил конфликтовать с девушкой на улице. Она также получила травмы от ножевых ранений.

Прибывшие на место полицейские попытались задержать мужчину, однако он оказал сопротивление и ранил полицейского ножом в плечо. В ответы сотрудники полиции открыли по нему огонь, после чего злоумышленник скрылся в продуктовом магазине. Там, по данным СК, он ранил ножом кассира. Shot писал, что мужчина ранил нескольких человек.

«Момент совершения преступления я не видел. Вышел на ночную пробежку и, проходя мимо “Магнолии“, обратил внимание на суету возле магазина. Подошел поближе, а там всё в крови: пол, продуктовые полки, частично стекла. К этому моменту уже приехала скорая и последнего пострадавшего увезли на моих глазах», — рассказал очевидец MSK1.RU.

Другой собеседник издания сообщил о пяти пострадавших. «Их и мужчину унесли на носилках. О состоянии первой жертвы не знаю — она была в квартире», — отметил он в беседе с MSK1.RU.

В столичном МВД уточнили, что «с целью задержания мужчины и недопущения гибели женщины [сотрудницы магазина] полицейские повторно применили табельное оружие в отношении нападавшего», после чего он был задержан.

По данным телеграм-канала Shot, поножовщину устроил 25-летний тренер и фитнес-модель по имени Кельвин. Вместе со своей бывшей девушкой он приехал в Москву из Владивостока — в столице они работали инструкторами и моделями, однако впоследствии расстались.

Всех пострадавших участников конфликта госпитализировали. Среди них оказалась и девушка, которая находилась в квартире. Источник MSK1.RU в силовых структурах сообщил, что ее спасло то, что соседи вовремя отреагировали на ее крики и вызвали полицию.

Злоумышленника также госпитализировали в одну из столичных больниц. После оказания медицинской помощи его смогут допросить.

Против мужчины возбудили три уголовных дела — по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы, за покушение на убийство — до 12 лет, а за нападение на сотрудника полиции — до 20 лет.