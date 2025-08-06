В банке ВТБ Казахстан недоступны все карточные операции, а также обслуживание в банкоматах. Причиной стал технический сбой.

«В связи с техническим сбоем временно недоступны следующие сервисы:

обслуживание в банкоматах,

обслуживание в информационно-платежных терминалах (ИПТ),

операции через POS-терминалы,

все карточные операции.

О восстановлении работы сервисов сообщим дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в официальном сообщении банка.

Банк является единственным финучреждением в Казахстане, который после введения санкций и продажи своих дочерних банков структурам Сбербанка и Альфа-банка, принадлежит российским акционерам и продолжает обслуживание карточек системы «МИР», что крайне актуально для российских туристов, приезжающих в Казахстан.

Единственным акционером банка является российский ВТБ банк. Несмотря на отток капитала и клиентов в 2022-2023 годах, ВТБ Казахстан устоял и в настоящий момент сконцентрирован на обслуживании взаимных расчетов для бизнеса между Россией и Казахстаном.