Вторая встреча между представителями России и США состоится 25 февраля в столице Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на дипломатические источники. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующие контакты между Москвой и Вашингтоном пройдут на экспертном уровне по линии МИД.

Собеседники издания отметили, что это будет продолжением переговоров, которые прошли в том же Эр-Рияде 18 февраля. Тогда в них принимали участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Позднее российский лидер Владимир Путин назначил Дмитриева своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

С американской стороны на встрече в Саудовской Аравии были госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Кто будет представлять российскую и американскую стороны в этот раз, Die Zeit не уточняет.

«Переговоры в Эр-Рияде пройдут на следующий день после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон к президенту США Дональду Трампу. В интервью после встречи глав двух государств Макрон заявил, что прекращение огня на Украине может наступить в течение нескольких недель», — пишет немецкая газета.

При этом МИД России сообщил, что 25 февраля Лавров по приглашению министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи посетит Тегеран с рабочим визитом.

RTVI направил запрос в МИД России, чтобы выяснить достоверность информации Die Zeit.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о переговорах 25 февраля, сообщил, что следующие российско-американские контакты пройдут на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел.

23 февраля замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил ТАСС, что «никакая встреча в Эр-Рияде не готовится». Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Трамп анонсировал второй раунд переговоров 25 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее Reuters со ссылкой на три источника писало, что представители Москвы и Вашингтона тайно встречались в Швейцарии, чтобы провести неофициальные переговоры по урегулированию военного конфликта на Украине.