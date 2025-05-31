В подмосковном Красногорске произошел крупный пожар: на территории производственного здания «Колесник» загорелся металлический ангар, с которого огонь перекинулся на резиновую крошку вокруг. По данным МЧС к 21:00 мск, площадь возгорания достигла 4000 кв. метров.

«Горит ангар, 2 хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории», — говорится в сообщении экстренной службы в Telegram. Пожарные уточнили, что угрозы дальнейшего распространения пламени на соседние постройки нет, а информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 45 специалистов и 13 единиц техники.

На официальном сайте ООО «Колесник» указано, что это «первая компания, которая стала производить обувь и аксессуары из инновационного материала EVA» и с 1998 года является лидером в России по производству из материала EVALUTION по технологии впрыскивания вспененного материала.

Там же говорится, что в феврале 2020 года на территории предприятия произошел пожар, который полностью уничтожил фабрику и складские запасы ее продукции, после чего производство было восстановлено с нуля.

В красногорских телеграм-каналах публикуют видео, якобы свидетельствующее о том, что после начала пожара территорию «спешно покидали» мигранты с чемоданами — «возможно, работники производства». Авторы ролика предполагают, что это выходцы из Индии.

Жители Подмосковья выкладывают многочисленные фото и видеоролики с огромным столбом черного дыма, поднимающимся над горящими постройками. По свидетельствам очевидцев, этот дым видно уже из других районов рядом с Москвой — например, из Химок. Данных Роспотребнадзора о том, превышены ли предельные показатели загрязненности воздуха из-за пожара, пока не поступало.