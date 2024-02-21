После нападения в Германии от полученных травм скончался второй украинский баскетболист клуба Art Giants Dusseldorf — 18-летний Артем Козаченко, передает пресс-служба клуба.

10 февраля в Оберхаузене напали на Козаченко и 17-летнего Владимира Ермакова, который выступал за тот же клуб. В результате инцидент Ермаков погиб, Козаченко попал в отделение интенсивной терапии и скончался 20 февраля.

«К сожалению, за последние несколько дней его состояние настолько ухудшилось, что врачи больше не могли ничего сделать», — сказано в сообщении Art Giants Dusseldorf.

Ранее в Федерации баскетбола Киева сообщили, что немецкая полиция уже ведет дело и на месте преступления были свидетели.Кто совершил нападение, в организации не уточнили.

Как пишет Zeit, полиция не видит в нападении «никаких конкретных доказательств в пользу преступления на почве ксенофобии». По данным полицейских, баскетболисты поссорились с подростками в автобусе, на остановке те напали на них с ножами. После драки были госпитализированы четыре человека.

12 февраля полиция задержала 15-летнего подростка немецко-турецкого происхождения и 14-летнего школьника немецко-греческого происхождения по подозрению в нападении, один из них арестован.

Это не первое нападение на краинцев за границей. В июне 2022 года две гражданки Украины подверглись нападению в Польше. Полиция установила, что двое мужчин приехали к дому женщин, один из них вышел из машины, проник в квартиру и, предположительно, напал на украинок с ножом. В момент нападения в квартире также находились двое маленьких детей в возрасте двух лет и девяти месяцев.